انت الان تتابع خبر "صورة جنسية" متداولة تثير غضب العراقيين.. تعرف على حقيقتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الادعاء مضلل، حيث تبيّن بعد البحث أن الصورة التقطت عام 2016 في دولة السلفادور وتحديداً في الجبال المعروفة محليًا باسم (باب الشيطان Door of the Devil)، وليست في شمالي العراق كما تم تداولها بشكل مضلل".