انت الان تتابع خبر تفاقم الجرائم المنظمة تدفع المواطنين نحو المطالبة بتفعيل القوانين الرادعة‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تثير المواطن وتستدعي تخوفه.. إنها الجريمة المنظمة التي تنتشر كالنار في الهشيم دون رادع كما يتحدث المواطنون، الذين عدوها بالوجه الآخر للإرهاب ولأن القانون يجب أن يكون كالموت لا يستثني أحدا تطالب الأوساط الشعبية بضرورة تفعيل القوانين الرادعة وتطبيقها بشكل جاد.من جهتها تؤكد الجهات الامنية انها تتخذ خطوات جادة لملاحقة المجرمين عبر آليات تعتمد على نصب كاميرات المراقبة وتحقيق الانتشار الأمني وغيرها من الإجراءات.

ويرى مختصون أن من أبرز أسباب انتشار الجريمة في البلاد يعود إلى البيئة الفاسدة، وتدهور العامل الاقتصادي المتمثل بانتشار البطالة وغياب المنظومة القانونية والاقتصادية والاجتماعية لرعاية المجتمع.