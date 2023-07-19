شح المياه ينذر بالجفاف والتصحر وانعدام الأمن الغذائي‎

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بغداد - ياسين صفوان - جفاف غير مسبوق ضرب الأراضي الزراعية في النجف تقلصت بسببه مساحات الأرض المزروعة للموسم الصيفي إلى اقل من خمسة بالمئة دفعت المزارعين للاجتماع مع المعنيين والمطالبة بتحرك عاجل وحقيقي.

مديرية الموارد المائية لم تقدم حلولا لكنها في الوقت نفسه تحاول الحفاظ على مياه السقي الموجودة ليمر الموسم بسلام.



وفيما انخفضت نسبة المياه ومعها وعود المسؤولين بارتفاع المناسيب مجددا، تراجعت أعداد المزارعين لتنحسر المساحات الخضراء بشكل لافت.