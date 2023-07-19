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البرلمان يتجاهل القوانين المهمة خلال جلساته ويكثف اجتماعات لجانه النيابية‎

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بغداد - ياسين صفوان - اسبوع الجلسات والاجتماعات المكثفة، وصف قد يكون مناسبا لاسبوع البرلمان الأول من الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق قبل أيام، الأمر الذي يؤشر بوجود همة برلمانية لتشريع المزيد من القوانين.

بعض الاوساط النيابية لا تكترث لكثرة القوانين التي ستقر في الايام المقبلة بل بنوعيتها، كما تطالب مجلس الوزراء بارسال مشاريع قوانين ناضجة كي لا تتأخر في الاقرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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