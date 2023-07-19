انت الان تتابع خبر البرلمان يتجاهل القوانين المهمة خلال جلساته ويكثف اجتماعات لجانه النيابية‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اسبوع الجلسات والاجتماعات المكثفة، وصف قد يكون مناسبا لاسبوع البرلمان الأول من الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق قبل أيام، الأمر الذي يؤشر بوجود همة برلمانية لتشريع المزيد من القوانين.

بعض الاوساط النيابية لا تكترث لكثرة القوانين التي ستقر في الايام المقبلة بل بنوعيتها، كما تطالب مجلس الوزراء بارسال مشاريع قوانين ناضجة كي لا تتأخر في الاقرار.

