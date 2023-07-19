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انت الان تتابع خبر لجنة المسابقات تغير موعد مباراة الكهرباء والنفط في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462170-638253870821650508.jpg
2023-07-19 | 20:09
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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تغيير موعد مباراة فريقي الكهرباء والنفط ضمن مباريات الجولة الأخيرة من ممتاز الكرة.
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "قررت لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم تغييرَ توقيت مباراة فريقي الكهرباء والنفط ضمن مبارياتِ الجولةِ الثامنة والثلاثين للدوري المُمتاز من موعدها السابق السابعة وخمس عشرة دقيقة إلى الساعةِ التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق (٢٠٢٣/٧/٢١) في ملعبِ الشعب الدوليّ".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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