انت الان تتابع خبر مصر توضح أسباب توقف تصدير الغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير البترول، خلال تصريحات صحفية، أن "معظم إنتاج مصر يستخدم محليًا في الصيف، لكن هناك كميات فائضة متاحة للتصدير خلال فصل الشتاء".

وأضاف الوزير أن "استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز زاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية في تقليل الاعتماد على المازوت في توليد الطاقة الكهربائية مع ارتفاع أسعاره عالمياً".



وكان الوزير قال بداية الشهر الحالي، إن "مصر لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في حزيران بسبب عوامل موسمية من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي".