انت الان تتابع خبر أشهر 10 أنواع أرز في العالم.. وأرز بسمتي يبقى المفضّل لدى العراقيين! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يُعتبر الأرز من أهم المحاصيل الغذائية في العالم، فهو أهم محصول أساسي في شرق وجنوب آسيا والشرق الأوسط وجزر الهند الغربية، كما أنه ثاني أكثر الحبوب إنتاجاً في العالم بعد الذرة، ونظراً لأن زراعته تحتاج إلى الكثير من المياه، تعد أفريقيا الوسطى مكاناً مثالياً لزراعته.





ولا يوجد شكل واحد للأرز، بل تتنوع أشكاله وأحجامه، ونستعرض في هذا التقرير أشهر أنواع أرز في العالم: يشكل الأرز غذاء نصف سكان العالم والعراقيون تعلقوا به منذ زمن طويل خصوصاً أنه منتج يتمتع بقيمة غذائية عالية. فقد عرف العراقيين الأرز منذ قديم الزمان كغذاء أساسي، وتوارثت الأسر العراقية الحفاظ على الأرز على مدى أجيال تعاقبت وكان غذاءها المفضل حتى يومنا هذا وخصوصاً أرز بسمتي الذي يُعد من أجمل حبوب الأرز وأطيبها. ويزخر السوق العراقي بمنتجات فاخرة من الأرز ضمن علامات تجارية كبيرة، خدمت منتجاتها في السوق المحلي منذ عقود.ولا يوجد شكل واحد للأرز، بل تتنوع أشكاله وأحجامه، ونستعرض في هذا التقرير أشهر أنواع أرز في العالم: 1- أرز بسمتي

يشتهر الأرز البسمتي بطول حبوبه، وكلما كانت الحبوب أطول، كان نوع الأرز أفضل، ويتسم هذا الأرز بنكهته الحارة قليلاً، وبعدم التصاق حبوبه ببعضها البعض بعد طهيها، ويزرع الأرز البسمتي بشكل أساسي في الهند في ولاية هاريانا، وفي باكستان في مقاطعة البنجاب.

2- ورق الأرز

يعد ورق الأرز من العناصر الأساسية في المطبخ الفيتنامي، ويُستخدم في صناعة المقبلات من خلال حشو المكونات المختلفة بداخله، ويُصنع ورق الأرز من عجينة أرز مطهية على البخار، يتم تجفيفها في الشمس، ويتميز بكونه منخفض السعرات الحرارية وغنياً بالبروتين، ومن أشهر الأطباق التي يُستخدم بها "السبرينج رول".

3- أربوريو

تتميز حبوب هذا الأرز الإيطالي بأنها قصيرة ومستديرة وصلبة، وتحتوي على نسبة عالية من النشا، مما يجعل قوامها كريمياً، ومناسباً للأطباق التي يُستخدم بها أرز أربوريو مثل الريزوتو وبودنج الأرز، وبسبب سمات هذا النوع فإن سعره يكاد يكون ضعف سعر الأرز العادي ذي الحبوب الطويلة.

4- بومبا

هو نوع من أنواع الأرز الإسباني، يحتوي على نسبة عالية من الأميلوز، ويتميز بحبوبه القصيرة البيضاء، والتي تصبح سميكة عند الطهي، وتحتاج إلى وقت طويل حتى تنضج، ويُزرع هذا النوع من الأرز منذ القرن الرابع عشر، ويُزرع حالياً في الأراضي الرطبة جنوب فالنسيا.

5- كارنارولي

هو أرز إيطالي يُستخدم عادة في صنع طبق الريزوتو، وتتميز حبوبه بأنها قصيرة، وتحتوي على نسبة كبيرة من النشا، لذلك يتسم أرز الكارنارولي بالقدرة على امتصاص السوائل دون الإفراط في طهيه، مما يجعل قوامه كريمياً، وهي السمة التي تميز وجبة الريزوتو، ويُزرع هذا النوع في مقاطعات نوفارا وفرشيلي وبافيا في إيطاليا.

6- أوروشيماي

أوروشيماي هو أرز ياباني ذو حبوب قصيرة، ويحتوي على نشا أكثر من الأرز العادي، ويشتهر بقوامه اللزج، وهو عنصر أساسي في المطبخ الياباني، ويُستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق، ويُقدم مع الخضراوات أو المأكولات البحرية أو الداشي أو صلصة الصويا، كما يُستخدم في صنع خل الأرز.

7- بينبيج

يتسم هذا النوع من الأرز باللزوجة، حيث يُطحن حتى يتحول إلى رقائق رقيقة ذات لون أخضر فاتح، وعادة ما يتم تحميص هذه الرقائق قبل تناولها حتى تصبح مقرمشة، وتُستخدم هذه الرقائق المحمصة في مجموعة من الأطباق الفلبينية بما في ذلك الحلوى والكعك، وبشكل عام يُستخدم أرز "بينبيج" في المطبخ الفيتنامي وفي تايلاند.

8- أرز فالنسيا

تتنوع أصناف أرز فالنسيا ذي اللون الأبيض أو البني، بين "سينيا" و"باهيا" و"بومبا"، وتختلف أصنافه في خصائصها، فأرز "سينيا" يتميز بنعومته، بينما تتسم حبوب "بومبا" بالصلابة، ويُزرع أرز فالنسيا في الأراضي الرطبة في مقاطعات أليكانتي وفالنسيا وكاستيلون في إسبانيا.

9- أرز دلتا إيبرو

هو أحد المحاصيل التقليدية التي تتم زراعتها في الأراضي الرطبة في منطقة دلتا إيبرو في كاتالونيا، ويتوافر هذا الأرز بلونين هما الأبيض والبني، وترجع جودته إلى عدة أسباب من بينها خصائص التربة والمناخ في المنطقة، بالإضافة إلى ملوحة المياه، وارتفاع منسوب المياه الجوفية.