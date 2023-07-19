انت الان تتابع خبر هيئة الاعلام تدشن غرفة عمليات عاشوراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدكتور المؤيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهيئة وفي إطار خطتها الموضوعة لشهر محرم الحرام وجهت شركات الهاتف النقال بنصب عدد من الأبراج المتنقلة COWs والخلايا الذكية لتعزيز خدمات الاتصال ونقل البيانات في المناطق التي تشهد تجمعات جماهيرية".وأكد أن "الهيئة ستعمد إلى نشر فرقها الفنية الجوالة وإجراء اختبارات استباقية لجودة الاتصالات وخدمات الإنترنت المقدمة من شركات الهاتف النقال".

ودعا المؤيد "المواطنين إلى الاتصال بالرقم المجاني لخدمة صوت المستهلك (177) للإبلاغ عن أي تلكؤ أو شكاوى تتعلق بالخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد".

كما أكد رئيس هيئة الإعلام "تشكيل غرفة عمليات خاصة بتقديم الدعم الاستثنائي للمؤسسات الإعلامية المحلية وتسريع إجراءات منح سمات الدخول وإدخال الأجهزة للإعلاميين والصحفيين الأجانب".

