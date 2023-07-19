انت الان تتابع خبر بسبب الحر.. محافظة عراقية أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نظراً لارتفاع درجات الحرارة ، محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الخميس ٢٠-٧-٢٠٢٣ في دوائر المحافظة باستثناء المؤسسات الصحية والخدمية".



وكانت محافظات كربلاء والبصرة وذي قار كانت قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس.

