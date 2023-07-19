انت الان تتابع خبر بسبب الحر.. محافظة عراقية أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "نظراً لارتفاع درجات الحرارة ، محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الخميس ٢٠-٧-٢٠٢٣ في دوائر المحافظة باستثناء المؤسسات الصحية والخدمية".
وكانت محافظات كربلاء والبصرة وذي قار كانت قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس.
وكانت محافظات كربلاء والبصرة وذي قار كانت قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس.