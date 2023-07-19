انت الان تتابع خبر بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على 6 متهمين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أسفر الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقواطع المسؤولية عن تمكن قطعات الشرطة الاتحادية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة ".وأضافت: "تمكنت قوة من اللواء الخامس من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (4إرهاب) في منطقة سبع البور ، كما ألقت مفارز اللواء السادس القبض على متهم بالجرم المشهود ومطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (428 مخدرات) حيث ضبط بحوزته (79 ) غرام من مادة "الماريجوانا" المخدرة ، فيما تمكنت قطعات اللواء السابع في منطقة الغزالية من إلقاء القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المواد (430 تهديد)(413 اعتداء) ، كما ألقت قوة من اللواء الثامن عشر في مدينة الصدر القبض على متهمين أثنين يستقلان دراجة نارية نوع تكتك ضبط بحوزتهما 2 بندقية كلاشنكوف قاما بإطلاق العيارات النارية في الهواء".

وأشارت القيادة الى انه "تم إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة".

