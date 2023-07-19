اخبار العالم / اخبار العراق

بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على 6 متهمين في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على 6 متهمين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أسفر الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقواطع المسؤولية عن تمكن قطعات الشرطة الاتحادية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على 6 متهمين بمواد قانونية مختلفة ".

وأضافت: "تمكنت قوة من اللواء الخامس من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (4إرهاب) في منطقة سبع البور ، كما ألقت مفارز اللواء السادس القبض على متهم بالجرم المشهود ومطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (428 مخدرات) حيث ضبط بحوزته (79 ) غرام من مادة "الماريجوانا" المخدرة ، فيما تمكنت قطعات اللواء السابع في منطقة الغزالية من إلقاء القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المواد (430 تهديد)(413 اعتداء) ، كما ألقت قوة من اللواء الثامن عشر في مدينة الصدر القبض على متهمين أثنين يستقلان دراجة نارية نوع تكتك ضبط بحوزتهما 2 بندقية كلاشنكوف قاما بإطلاق العيارات النارية في الهواء".

وأشارت القيادة الى انه "تم إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا