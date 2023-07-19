انت الان تتابع خبر مخبأة بطريقة غريبة.. ضبط كمية من المخدرات في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتعاون مع سيطرة مفرق غماس عثرت على مادة تشبه الكريستال وضعت داخل خزان الوقود الخاص مركبة قادمة من احدى المحافظات باتجاه النجف".



وبين ان "معلومات وصلت حول وجود مادة مخدرة واخبار رسمي بوجود مركبة تحاول الدخول إلى المحافظة وعلى الفور توجهت مفرزة من المخدرات إلى سيطرة مفرق غماس وبعد دخول السيارة الى ساحة التفتيش تم القبض على المركبة وسائقها ومن خلال التفتيش الدقيق تم العثور على ماده أشبه الكريستال داخل قناتي بلاستيكية عدد خمسة موضوعة داخل خزان وقود البانزين وتم استخراجها كما تضبط مبالغ مالية من العملة الوطنية والاجنبية وتم احالة المتهم إلى القضاء لينال جزائه العادل".

