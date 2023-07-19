انت الان تتابع خبر سببان "يعرقلان" استثمار الغاز المصاحب.. ماذا عن فشل جولات التراخيص السابقة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجابري في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "استثمار الغاز يحتاج الى أموال كثيرة؛ لان استثمار الغاز سواء أكان مصاحب أم حر بحاجة الى عمليات تصفية ومحطات لعزل الغاز (...)".وأضاف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أن "الوزارات المعنية بملف الغاز أخفقت خلال الحكومات العراقية المتعاقبة في استثمار الغاز المحترق، بالإضافة الى التأثيرات الدولية والإقليمية وما رافقتها من حروب دولية".

وأشار الى، أن "العراق بعد العام 2003، أصبح دولة ضعيفة، تعتمد في أغلب الأحيان على الدول الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار، لذلك أراد الكثير عرقلة استثمار الغاز في العراق".

ومن أسباب عرقلة الدول لاستثمار ملف الغاز في العراق، أوضح الجابري، أن هناك "تخوفا من دخول العراق لمنظومة التصدير العالمية للغاز ويؤثر على بعض المصدرين، وأن العراق بحاجة الى الغاز لذلك هو مضطر الى الاستيراد من الدول الأخرى لتعزيز امكانياته، واستثماره للغاز يضّر تلك الدول".

ولفت عضو مجلس النواب الى أن "العراق لديه إمكانيات لاستثمار الغاز المصاحب وتطوير هذا الملف"، مبينا أن "المرحلة المقبلة فيها نوع من التقدم لكن لا نصل الى مستوى الطموح، وسنعتمد على استيراد الغاز لبضعة سنوات مقبلة".

وبين، أن "الاقتصاد محركاً للسياسية وهو منو يوجه بوصلة السياسية في جميع الدول العام، وهناك دول لا تريد للعراق ان يتفوق في مجال الغاز والنفط".

ومضى الجابري بالقول، إن "من أسباب فشل جولات التراخيص السابقة، هو ان الرقع الجغرافية التي فيها غاز كانت في أماكن خطرة مما يصعب على الشركات العالمية، الخروج بنتائج إيجابية".

وتابع عضو لجنة النفط والغاز النيابية، ان لجنته "لديها ملاحظات على عقود جولات التراخيص، لكن من الصعوبة تعديل تلك العقود كونها عقود دولية وبالتالي العراق سيتحمل التكاليف"، مضيفا أن "مجلس النواب ووزارة النفط لجئا الى تعديل عقود جولات التراخيص السادسة، والتي هي أفضل من سابقاتها".

وأكد أن "هناك ارادة سياسية لاستثمار الغاز المصاحب"، مشيرا الى أن "حرق الغاز تسبب بأمراض سرطانية وتلوث بيئي في الكثير من المناطق السكنية".

وختم الجابري بالقول، "قدمنا مقترح لتشريع قانون لدعم مرضى السرطان، والى الان مصيره مجهول"، لافتا الى أن "إقليم كردستان لديه هكذا قانون منذ العام 2012".