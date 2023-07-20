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رئيس مجلس القضاء يستقبل وزير التجارة.. هذه تفاصيل اللقاء

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للقضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل وزير التجارة أثير داود الغريري وبحث معه تطوير القدرات القانونية لممثلي الوزارة في الدعاوى المعروضة على المحاكم المختصة".

وأشار الى ان "تطوير القدرات القانونية لممثلي وزارة التجارة يتم عبر إدخالهم في دورات متخصصة في معهد التطوير القضائي".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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