انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يستقبل وزير التجارة.. هذه تفاصيل اللقاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للقضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل وزير التجارة أثير داود الغريري وبحث معه تطوير القدرات القانونية لممثلي الوزارة في الدعاوى المعروضة على المحاكم المختصة".



وأشار الى ان "تطوير القدرات القانونية لممثلي وزارة التجارة يتم عبر إدخالهم في دورات متخصصة في معهد التطوير القضائي".