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بعد رد العراق الرسمي.. "موميكا" يتوعد بحرق القرآن وصورتي الصدر وخامنئي (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

توعد المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، مجددا، بحرق العلم العراقي وكتاب الله المقدس، وصور شخصيات دينية بينها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

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2023-07-20 | 12:40

6,738 مشاهدة

الخليج 365 – دوليات

توعد المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، مجددا، بحرق العلم العراقي وكتاب الله المقدس، وصور شخصيات دينية بينها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

وبحسب مقطع مصور، حصلت عليه الخليج 365، قال سلوان: "بعد ساعة من الآن، سنكون امام السفارة العراقية في ستوكهولم، وسنحرق العلم العراقي والقرآن".

وأضاف: "سنحرق أيضا صورة مقتدى الصدر وخامئني من أمام السفارة العراقية".

 

كما طوقت الشرطة السويدية السفارة العراقية قبل ساعة من موعد حرق القرآن والعلم العراقي من قبل المتطرف سلوان موميكا.


وقبل قليل، هددت الحكومة العراقية، الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم.

بدوره، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية، فيما بين أنه سيتنظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص به.

واستدعت السلطات السويدية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال العراقي إثر إضرام النار في سفارتها ببغداد.

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حيدر هشام المحرر: حيدر هشام
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/45/حيدر-هشام
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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