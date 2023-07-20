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انت الان تتابع خبر بعد رد العراق الرسمي.. "موميكا" يتوعد بحرق القرآن وصورتي الصدر وخامنئي (فيديو) والان مع التفاصيل
توعد المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، مجددا، بحرق العلم العراقي وكتاب الله المقدس، وصور شخصيات دينية بينها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462231-638254465024026319.jpg
2023-07-20 | 12:40
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توعد المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا، مجددا، بحرق العلم العراقي وكتاب الله المقدس، وصور شخصيات دينية بينها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، امام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.
وأضاف: "سنحرق أيضا صورة مقتدى الصدر وخامئني من أمام السفارة العراقية".
كما طوقت الشرطة السويدية السفارة العراقية قبل ساعة من موعد حرق القرآن والعلم العراقي من قبل المتطرف سلوان موميكا.
وقبل قليل، هددت الحكومة العراقية، الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم.
بدوره، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية، فيما بين أنه سيتنظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص به.
واستدعت السلطات السويدية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال العراقي إثر إضرام النار في سفارتها ببغداد.