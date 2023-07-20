بعد رد العراق الرسمي.. "موميكا" يتوعد بحرق القرآن وصورتي الصدر وخامنئي (فيديو)

وبحسب مقطع مصور، حصلت عليه الخليج 365، قال سلوان: "بعد ساعة من الآن، سنكون امام السفارة العراقية في ستوكهولم، وسنحرق العلم العراقي والقرآن".

كما طوقت الشرطة السويدية السفارة العراقية قبل ساعة من موعد حرق القرآن والعلم العراقي من قبل المتطرف سلوان موميكا.

وقبل قليل، هددت الحكومة العراقية، الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم.

بدوره، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية، فيما بين أنه سيتنظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص به.

واستدعت السلطات السويدية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال العراقي إثر إضرام النار في سفارتها ببغداد.