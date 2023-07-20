انت الان تتابع خبر العزم يعلن مساندته لقرارات الحكومة تجاه حادثة حرق "القرآن" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، "اننا نؤكد الرفض القاطع للإساءة لمقدسات المسلمين من خلال موافقة السلطات السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف، حيث يعد ذلك استفزازا ودعما واضحا لسلوك الكراهية الدينية وتعزيزا لظاهرة (الاسلاموفوبيا) التي تضر بالتعايش السلمي في عالمنا".وشدد التحالف وفقا للبيان "على أهمية وضرورة حماية البعثات الدبلوماسية باعتبارها واجبا قانونيا واخلاقيا على الدول المستضيفة للبعثات الاجنبية وهو جزء من التزاماتها تجاه اتفاقية فينا لعام 1961".

وبين، ان "تحالف عزم يساند الحكومة في موقفها الموضح في بيانها الصادر عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالجهات ذات العلاقة والمتضمن الذهاب الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكررت هذه الحالة اليوم وكذلك دعمنا لجميع الاجراءات الحكومية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية وجميع التدابير المتعلقة بها".