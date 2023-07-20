انت الان تتابع خبر بغداد.. توقيف 20 متهماً من المشاركين بالاعتداء على سفارة السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى قررت توقيف 20 متهماً من المشاركين في الاعتداء على سفارة مملكة السويد في بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، هددت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الحكومة السويدية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم، فيما عدت حادثة حرق السفارة السويدية ببغداد "خرقاً أمنياً واجب معالجته".

