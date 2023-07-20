انت الان تتابع خبر التعليم تعلن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين وتحدد موعد اغلاقها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق على وفق قناة التعليم الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) الدولي للسنة الدراسية 2024/2023".

وبينت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "آلية التقديم والقبول لهذه السنة أصبحت إلكترونية من أجل تسهيل إجراءات نقل الطلبة الى الجامعات التي يرومون النقل إليها".

وأشار البيان الى ان "التقديم يستمر إلى غاية 2023/9/7 عبر بوابة الدراسات والتخطيط (www.dirasat-gate.org) وتدعو الدائرة الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط النقل وآلية وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم".