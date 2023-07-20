انت الان تتابع خبر المالكي يهاجم السويد: تخلت عن مبادئها وتقاليدها الديمقراطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "حكومة السويد تكرار منح رخصة جديدة للتجاوز مرة اخرى على مقدسات المسلمين وتدنيس المصحف الشريف وحرقه، بالاضافة الى انتهاك سيادة العراق في السماح بحرق العلم العراقي امام السفارة العراقية، يمثل استفزازا لعموم المسلمين والعراقيين بشكل خاص،".أشار الى ان "هذا الفعل يثبت تخلي السويد عن مبادئها وتقاليدها الديمقراطية واللجوء الى الانفعالات المؤلمة التي تحمل في طياتها التجاوز على الاخرين".

وأضاف ان "الصمت والسكوت من قبل المجتمع الدولي ازاء هذه التجاوزات غير المبررة لمقدسات المسلمين تمثل ضوءا أخضر لمزيد من العدوان على مشاعر المسلمين ومقدساتهم".

وبين ان "هذا ما يستدعي منا الوقوف ودعم كل الخطوات التي تسهم في رد الهجمة والتجاوز على المسلمين وتدنيس مقدساتهم الاسلامية بالطرق السلمية والقنوات التي تكفلها الاعراف الدبلوماسية والقانون الدولي".