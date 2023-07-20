انت الان تتابع خبر العراق يقرر طرد السفيرة السويدية ويستدعي القائم بالأعمال في ستوكهولم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".



كما طالب السوداني، بـ"سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وبعد ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، انه "تم التوجيه بسحب سفارة العراق في السويد وإبلاغ السفيرة السويدية بمغادرة العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أقدم المتطرف "سلوان موميكا" بتمزيق القرآن مع العلم العراقي مجدداً أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكولهم.