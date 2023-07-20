انت الان تتابع خبر همام حمودي يؤيد قرار الحكومة العراقية بقطع العلاقة مع السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الاعلى الإسلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان إن إصرار الحكومة السويدية على هذا السلوك العدواني العنصري، وتأجيج ثقافة الكراهية، ومحاولة الزج بالشعوب نحو صدام حضاري، يحملها مسؤولية عواقب الغضب الشعبي للمسلمين في كل بقاع الارض، خاصة شعبنا العراقي المعروف بحماسيته وغيرته وبأسه".



وايد المجلس الاعلى الإسلامي، "الموقف الرسمي للحكومة العراقية الذي حذر من قطع العلاقات الديبلوماسية، ونؤكد وقوفنا صفا واحدا مع كل المواقف الوطنية الغيورة لردع هذا العدوان على مقدساتنا الاسلامية ورمز سيادتنا الوطنية "العلم العراقي".

