انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل تعلق بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب البشرة السمراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في التدوينة المتداولة: "لا تحبي أو تتزوجي شخصاً أسمر، لأن الأسمر يتسخ بسرعة"، وقد اعتبر متداولو هذه التدوينة أن بوسيل وجهتها إلى طليقها تامر حسني، لكنها سرعان ما أكدت أن التدوينة "مُفبركة".

وقامت بوسيل، بإعادة نشر التدوينة "المفبركة" عبر خاصية الستوري في تطبيق إنستغرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه بما معناه: "هذه الصورة مفبركة، من يا ترى قام بذلك؟، فلتلهوا بحياتكم ".



وكانت بسمة أعلنت انفصالها عن تامر حسني نهاية نيسان الماضي، حيث نشرت عبر خاصية الستوري تدوينة، كتبت فيها: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب".