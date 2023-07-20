انت الان تتابع خبر اول موقف امريكي تجاه الاحداث السويدية - العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "تُدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع على السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح يوم 20 تموز".

وأضاف:" تعد حرية التجمع السلمي ركيزة أساسية للديمقراطية، لكن ما حدث الليلة الماضية كان عمل عنف غير قانوني، ومن غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من اقتحام مجمع السفارة السويدية للمرة الثانية وإلحاق الضرر بها".



وتابع: "نحن على اتصال مع شركائنا السويديين وقد عرضنا عليهم دعمنا، ولا ينبغي أن تكون البعثات الدبلوماسية اهدافاً للعنف".

ودعا الحكومة العراقية إلى "الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية جميع البعثات الدبلوماسية في العراق من أي اقتحام أو ضرر، بحسب ما يقتضيه القانون الدولي".