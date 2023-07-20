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الجوية يختم جولات الممتاز بالفوز على نوروز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462265-638254655993250725.jpg

2023-07-20 | 17:59

الجوية يختم جولات الممتاز بالفوز على نوروز

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تمكن نادي القوة الجوية من الفوز على نادي نوروز ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب السليمانية مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الصقور بهدف دون رد سجله اللاعب شريف عبد الكاظم في الدقيقة 71 من المباراة.

وبهذا الفوز اصبح الجوية وصيف الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة اما نادي نوروز فبات بالمركز التاسع برصيد 51 نقطة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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