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انت الان تتابع خبر الجوية يختم جولات الممتاز بالفوز على نوروز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462265-638254655993250725.jpg
2023-07-20 | 17:59
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تمكن نادي القوة الجوية من الفوز على نادي نوروز ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب السليمانية مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الصقور بهدف دون رد سجله اللاعب شريف عبد الكاظم في الدقيقة 71 من المباراة.
وبهذا الفوز اصبح الجوية وصيف الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة اما نادي نوروز فبات بالمركز التاسع برصيد 51 نقطة.
وبهذا الفوز اصبح الجوية وصيف الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة اما نادي نوروز فبات بالمركز التاسع برصيد 51 نقطة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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