انت الان تتابع خبر بالجدول.. التربية تستحدث تخصصات واقسام مهنية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استحدثت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني تخصصات واقسام مهنية وصناعية جديدة تدعيماً لسوق العمل وتحقيقاً لريادة اعمال مستدامة وذلك بعد موافقة وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري على فتح عدد من المدارس المهنية في محافظات العراق".



وأضافت: "وجاءت الموافقة عقب زيارة الجبوري للمديرية العامة للتعليم المهني والتباحث مع مديرها العام محمود المالكي ومعاونيه بحضور مديري التخطيط والقانونية بشأن الخطة المستقبلية لاستقطاب الشباب وتهيئة استثمار وطني عن طريق تعزيز الطاقات الشابة وجعلهم نقطة الانطلاق الى سوق العمل وتنمية مهاراتهم بالمشاريع الصغيرة".