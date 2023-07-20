انت الان تتابع خبر الخارجية: العراق يجدد طلبه لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجية وجه بمفاتحة ممثلية العراق الدائمة في جدة بتجديد طلب العراق بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم".وأضاف:" وزير الخارجية وجه بإرسال مذكرة للجامعة العربية حول تطورات حادثة الإساءة للقرآن الكريم".

وأشار الصحاف الى ان "الإجراءات الحكومية بشأن حادثة حرق القرآن الكريم تأتي في إطار احترام الديانات السماوية".

مبينا ان "الإجراءات الدبلوماسية بدأت عاجلة لسحب سفارتنا من ستوكهولم وتفعيل مغادرة سفيرة السويد من بغداد".