انت الان تتابع خبر بعد مذكرة سابقة.. اعتقال الصراف ونقله من عمان الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر خاص، اليوم الخميس، عن اعتقال رجل الأعمال "أحمد الصراف" ونقله من العاصمة الأردنية عمان الى بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصراف تم اعتقاله في عمان وفق مذكرة قضائية سابقة، وتم نقله الى بغداد وهو حالياً معتقل في العاصمة".

واصدر مجلس القضاء، في (4 تشرين الثاني 2022)، مذكرة قبض وتحري بحق المدعو "احمد سعد غانم الصراف" لانتحاله وظيفة من الوظائف العامة بهدف الحصول على مبالغ مالية، وفق بيان للمجلس.