انت الان تتابع خبر بالصور.. أهالي الاعظمية يحتجون ضد السويد بطريقتهم الخاصة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقام المدعو، سلوان موميكا، مجددا اليوم الخميس، بتمزيق العلم العراقي والقرآن الكريم وصور شخصيات دينية بارزة، من بينها زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.



وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.