انت الان تتابع خبر ادانات نيابية واسعة لتكرار الاساءة للمصحف الشريف في السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على ساحة البيت التشريعي تصاعدت حدة المواقف الرافضة للاساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي سيل من الادانات والاستنكارات شهدها البرلمان بسب منح السلطات السويدية الحرية مجددا للمتطرف سلوان موميكا للاقدام على فعلته الشنيعة.



القرار الذي اتخذته الحكومة والمتمثل بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد السفيرة، لاقى تأييدا برلمانيا مع التأكيد على ضرورة اصدار القرارات والقوانين الصارمة لوقف انتهاك حرية المسلمين.