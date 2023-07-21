انت الان تتابع خبر إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار في يوم واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مجلة "إيكونوميك تايمز"، إن سهم شركة "تسلا" هبط بنسبة 9.7%، بعد أن رجح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) إيلون ماسك احتمال أن توصل الشركة في خفض أسعار سياراتها الكهربائية.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد تراجعت ثروة ماسك بنحو 20.3 مليار دولار إلى 234.4 مليار دولار، ويعد هذا التراجع سابع أكبر هبوط لثروة ماسك في التاريخ.



وعلى الرغم من هبوط ثروة إيلون ماسك إلا أنه حافظ على مركزه كأغنى رجل في العالم.