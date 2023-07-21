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تركيا تعلن عودة نحو مليون سوري إلى بلادهم

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بغداد - ياسين صفوان - تصريحات أردوغان جاءت خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرة العودة من جولة خليجية اختتمها بزيارة إلى الجارة جمهورية شمال قبرص التركية، لكنه لم يحدد المدة التي عاد فيها هذا العدد من السوريين.

واعتبر الرئيس التركي أن رغبة اللاجئين في العودة "طواعية" أمر واضح، مشيراً إلى أنهم "يتوقون للعودة إلى أراضيهم" بحسب وصفه.

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