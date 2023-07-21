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في ذروة حملة الانتخابات.. تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام أمريكية ان "القاضية كانون أمرت بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في الـ20 من شهر أيار من العام المقبل، وسيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا سابقين أو في المنصب.

وكان الادعاء قد طلب أن "تبدأ المحاكمة في شهر كانون الأول لعام 2023، في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في شهر تشرين الثاني من عام 2024.

وترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الساعية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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