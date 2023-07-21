المصرية ميار شريف تبلغ نصف نهائي باليرمو للتنس

وفازت ميار شريف في دور ال8 على الكولومبية ماريا أوسريو سيرينو، المصنفة رقم 74 على العالم، 2-0 في المجموعات.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: (6-4) و(6-1)، في مباراة استمرت 97 دقيقة.

ومن المقرر، أن تلتقي ميار في قبل النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين الأمريكية إيما نافارو والصينية كينوين زيهانج.



وكانت لاعبة الفراعنة قد استهلت مشوارها في البطولة من دور ال32 بالفوز على الإسبانية جيسيكا بوساز، المصنفة رقم 135 على العالم (2-1)، قبل أن تهزم الروسية صوفيا لانسير المصنفة رقم 353 على العالم (2-0) في ربع النهائي.

وتحتل النجمة المصرية ميار شريف المركز 38 على العالم، بعد تراجعها 7 مراكز طبقا للتصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس عقب الخروج من بطولة ويمبلدون من الدور الأول.

