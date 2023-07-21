انت الان تتابع خبر الجامعة العربية تدين سماح السويد بالاعتداء على القرآن الكريم وعلم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ابو الغيط في بيان تابعته الخليج 365: "نحذرمجددا من مغبة سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوى في نشر خطاب التطرف"، مشيرا الى "سابق حماية السلطات السويدية لمن يرتكبون هذه الافعال المؤثمة، على غرار ما فعلت مع متطرف قام بحرق علم العراق، وهو ما يمثل فعلا استفزازيا للمشاعر الوطنية العراقية".



واضاف ابو الغيط ان "التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح، وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة".

