انت الان تتابع خبر إيطاليا.. ضبط اكبر شحنة مخدرات في تاريخ البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الشرطة الإيطالية، انه "تقترب قيمة الشحنة من مليار دولار، وفق تقديرات السلطات".

وقالت قوة حرس الحدود التابعة لشرطة الأموال العامة في بيان، إن "القوة بدأت مراقبة سفينة مثيرة للشبهات، وهي سفينة ضخمة تتبعها عادة مجموعة من الزوارق، كانت متوقفة خارجة المياه الإقليمية الإيطالية في مضيق صقلية".



وفي وقت مبكر من الأربعاء، التقطت الشرطة صورا للعديد من الطرود على سطح السفينة، التي تم إلقاؤها بعد ذلك في البحر ليجمعها قارب صيد كان في الانتظار.

وصادرت قوات حرس الحدود الإيطالية قارب الصيد، وعثرت على 5 أطنان و300 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 850 مليون يورو (946 مليون دولار).

كما تم اعتقال 5 أشخاص في المداهمة.

