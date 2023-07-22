انت الان تتابع خبر العراق يدين باشد العبارات الإساءة للقرآن الكريم والعلم العراقي في الدنمارك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزارة الخارجيَّة تُدينُ بعباراتٍ شديدةٍ ومكرَّرة واقعة الاساءة التي تعرّض لها القرآن الكريم أمام مبنى سفارة جمهورية العراق في الدنمارك".

وأضاف: "تؤكِّدُ الوزارة إلتزامها التامّ بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة،والتي لايمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر،وتلفت الوزارة الى ان هذه الافعال تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة".



وأشار الصحاف الى انه "تدعو الوزارة المجتمع الدوليّ للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفضائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم".

وبين إنَّ "الوزارة تُعَبِّرُ عن قيمِ الدولة العراقيَّة وأخلاق شعبها العراقيّ الكريم".

