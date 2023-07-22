انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5 درجات يهز إحدى المقاطعات اليابانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الساعة 1052 صباحاً بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومترا، بقوة 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي تبلغ أعلى درجة فيه 7 درجات.
وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل إيباركي عند خط عرض 5ر36 درجة شمالا وخط طول 8ر140 درجة شرقاً.
ولم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل إيباركي عند خط عرض 5ر36 درجة شمالا وخط طول 8ر140 درجة شرقاً.
ولم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".