انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5 درجات يهز إحدى المقاطعات اليابانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال الساعة 1052 صباحاً بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومترا، بقوة 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي تبلغ أعلى درجة فيه 7 درجات.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة سواحل إيباركي عند خط عرض 5ر36 درجة شمالا وخط طول 8ر140 درجة شرقاً.



ولم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".