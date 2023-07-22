بمباراته الأولى.. ميسي يخطف الأنظار ويسجل هدفاً "مذهلاً" (فيديو)

في مباراة إنتر ميامي الأولى مع ميسي، احتشد 21 ألف متفرج، وهي السعة القصوى لا ستاد الفريق، لمشاهدة ميسي أول مرة.

النجم الأرجنتيني دخل بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

وبينما كانت تتجه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94.