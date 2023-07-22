انت الان تتابع خبر العراق يؤكد التزامه باتفاقية فيينا: ما حدث لسفارة السويد لا يمكن تكراره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزارة الخارجيَّة تؤَكِّدُ الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين الدول، وتجِّددُ خطابها للبعثات الدبلوماسيّة المُقيمةِ".وأضاف، أنَّ "الحكومةَ العراقيّة مسؤولةٌ عن توفيرِ الحماية والأمن للطواقمِ الدبلوماسيّةِ العاملةِ في جميع البعثات".

وذكر الصحاف، إنَّ "ما تعرَّضَت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عملٌ لايمكن السماح بتكراره، وأنَّ أيَّ فعلٍ يُماثِلهُ سيكون تحتَ طائلة المُساءلةِ القانونيَّة".

