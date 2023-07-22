تداعيات أزمة المياه.. هل تخشى الحكومة العراقية تحدي تركيا؟

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي، في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق يملك أوراق ضغط وبعض النقاط التي تلتقي بها مصالحه مع دول المنبع خاصة في المجال التجاري، بالإضافة الى جانب العلاقات الثنائية الدبلوماسية"، مؤكداً "ضرورة استخدام هذه الأوراق".



وأضاف، أن "هناك تقييم لطبيعة الحكم في تركيا اي ان الرئيس التركي يفكر بعقلية (السلطنة)، وبالتالي مخاطبته بطريقة التحدي لا يمكن"، لافتاً الى أن "الحكومة العراقية تخشى تحدي تركيا، ولهذا تميل لاستخدام الأساليب الدبلوماسية بالتعامل معهم".

وتابع عضو مجلس النواب حديثه، قائلاً: "كان لي سؤالاً برلمانياً لوزارة الخارجية، حول إجراءاتها مع تركيا، الا أنه لم يؤخذ حيز من التفاعل والاهتمام"، مبيناً أن "رد الخارجية كان يؤكد أن أي جهود ومفاوضات مع تركيا هي مضيعة للوقت".

وبين، أن "الاجراءات والمعالجات الوقتية والتي تقوم على اساس التصدق وأشبه بالتبرع من قبل تركيا، غير مقتنعين بها"، مؤكداً أن "مطلبنا يتمثل بعقد اتفاقيات تؤمن حصة مائية ثابتة للعراق في هذه الظروف".

وشدد المالكي، على "ضرورة اتباع واستخدام إجراءات فاعلة وتقوم بها دولة على اعلى المستويات".