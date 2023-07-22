انت الان تتابع خبر تخرج ابن عمرو خالد من جامعة بريطانية يثير الجدل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فبعد لحظات من نشر عمرو خالد مقطع الفيديو وصورة على صفحته في فيسبوك، انهالت التعليقات المتباينة والمتسائلة عن سبب عدم اختياره جامعة الأزهر لتعليم نجله، خاصة أنه داعية إسلامي، فيما دافع آخرون عن اختيار عمرو خالد ونجله في التعليم.

وقال الداعية الشهير في تعليق على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه إلى جانب نجله علي: "من أجمل لحظات العمر وأكثرها تأثيراً.. تخرج ابني علي بالجامعة".

وفي منشور آخر على فيسبوك نشر عمرو خالد صورة عائلية مع نجله قال: "في واحد من أجمل أيام حياتي، احتفلت وأسرتي الصغيرة بتخرج ابني الحبيب علي، أسأل الله تعالى أن ينتفع وينفع غيره بما تعلم، وأن يجعله سندًا لي، وأن يوفقه وجميع شبابنا لما يحبه ويرضاه.. آمين".