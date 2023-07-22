انت الان تتابع خبر خامنئي يوجه طلباً للسويد بشان حارق "القرآن": حادثة مريرة وخطيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال خامنئي تعليقاً على حادثة حرق "القرآن": "هناك اتفاق مشترك بين جميع علماء المسلمين على تنفيذ أقسى عقوبة بحق من تجرأ على حرمة القرآن الكريم".
وأضاف: "يجب على الحكومة السويدية تسليم مرتكب الجريمة إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية".
وأعتبر سيد علي خامنئي: التجرؤ على مهاجمة القرآن الكريم حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة.
وأضاف: "يجب على الحكومة السويدية تسليم مرتكب الجريمة إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية".
وأعتبر سيد علي خامنئي: التجرؤ على مهاجمة القرآن الكريم حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة.