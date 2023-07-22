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خامنئي يوجه طلباً للسويد بشان حارق "القرآن": حادثة مريرة وخطيرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال خامنئي تعليقاً على حادثة حرق "القرآن": "هناك اتفاق مشترك بين جميع علماء المسلمين على تنفيذ أقسى عقوبة بحق من تجرأ على حرمة القرآن الكريم".

وأضاف: "يجب على الحكومة السويدية تسليم مرتكب الجريمة إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية".


وأعتبر سيد علي خامنئي: التجرؤ على مهاجمة القرآن الكريم حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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