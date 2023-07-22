انت الان تتابع خبر توقيف واستقدام عدد من المسؤولين والموظفين في تسجيل عقاري الأعظميَّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "في خطوات تمثل الانسجام بين السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة مع الأجهزة الرقابيَّة لدك معاقل الفاسدين، تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط عدد من المسؤولين والموظفين بدائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة جراء الخروقات والمخالفات المرتكبة في الدائرة".وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت الدائرة "بتأليف فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ للتحري والتقصي عن معلومات وردت من مكتب وزير العدل حول اقتراف بعض المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة خروقات ومخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير".

وبينت أن "فريق المديريَّة هرع لإجراء عمليَّات التقصي والتحري، وانتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة"، لافتة إلى أن "الفريق أقدم على التحرز على كل من مسؤول حفظ الأضابير في الشعبة الأولى وموظف التسجيل، واصطحابهما إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية".

وأضافت إن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، وبعد الاستماع لإفادات المتهمين، بيَّنت وجود تلاعب وتزوير في الدائرة، وإقدام بعض موظفيها بالتعاون مع الدلالين، وإخراج الأضابير إلى مكاتب الدلالين، وهو ما تسبب بفقدان إضبارتين عقاريَّتين".

ونوهت "بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، واستقدام موظفين آخرين؛ وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".