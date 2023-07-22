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السومرية تنشر الترتيب النهائي لفرق الدوري الممتاز بعد نهاية الموسم

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462405-638256225417511150.jpg

2023-07-22 | 13:30

السومرية تنشر الترتيب النهائي لفرق الدوري الممتاز بعد نهاية الموسم

1,429 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

تنشر الخليج 365، اليوم السبت 22 تموز/يوليو 2023، ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد اختتام الموسم 2023/2022، والذي توجه به نادي الشرطة.

الترتيب ادناه:

ونجح نادي الشرطة في التتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء (18 تموز 2023) بتغلبه على الحدود بنتيجة 2-1، لحساب مباريات الأسبوع الـ 37 من المسابقة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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