السومرية تنشر الترتيب النهائي لفرق الدوري الممتاز بعد نهاية الموسم

الترتيب ادناه:ونجح نادي الشرطة في التتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء (18 تموز 2023) بتغلبه على الحدود بنتيجة 2-1، لحساب مباريات الأسبوع الـ 37 من المسابقة.