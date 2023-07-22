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انت الان تتابع خبر السومرية تنشر الترتيب النهائي لفرق الدوري الممتاز بعد نهاية الموسم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462405-638256225417511150.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-22 | 13:30
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الخليج 365 – رياضة
تنشر الخليج 365، اليوم السبت 22 تموز/يوليو 2023، ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد اختتام الموسم 2023/2022، والذي توجه به نادي الشرطة.
تنشر الخليج 365، اليوم السبت 22 تموز/يوليو 2023، ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد اختتام الموسم 2023/2022، والذي توجه به نادي الشرطة.
الترتيب ادناه:
ونجح نادي الشرطة في التتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء (18 تموز 2023) بتغلبه على الحدود بنتيجة 2-1، لحساب مباريات الأسبوع الـ 37 من المسابقة.
ونجح نادي الشرطة في التتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء (18 تموز 2023) بتغلبه على الحدود بنتيجة 2-1، لحساب مباريات الأسبوع الـ 37 من المسابقة.
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