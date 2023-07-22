انت الان تتابع خبر ضبط تلاعب وتزوير في منح قروض من مصرف حكومي بديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الدائرة، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، إلى "ضبط مسؤولة التسجيل بملاحظيَّة التسجيل العقاري في المقداديَّة وبحوزتها (12 سند عقار نموذج 25) و (9 بيان نموذج 59) ومعاملات مع مبالغ ماليَّةٍ في حقيبتها الشخصيَّة، مُبيّنةً ضبط بياناتٍ ومعاملاتٍ لدى كُتَّاب العرائض، بعد ورود معلوماتٍ عن قيام مُوظَّفين في المُلاحظيَّة ببيع سندات العقارات وفتح البيانات بمبالغ كبيرةٍ بالاتفاق مع المُعقّبين وكُتَّاب العرائض؛ بحجَّة عدم توفُّرها في الدائرة، مضيفة عرضها على القاضي المختص لغرض تقرير مصيرها".وأضافت انه "تمَّ ضبط عجلتين نوع "براد" مع سائقيهما في منطقة الخالص على الطريق الرابط بين بغداد وإقليم كردستان، لافتةً إلى أنَّ العجلتين مُحمَّلتين بأدويةٍ مُتنوّعة من مناشئ استراليَّةٍ وهنديَّةٍ وأردنيَّةٍ، خلاف ما مثبت في الأوراق من حيث المنشأ ونوع المواد، لافتةً إلى استخدام كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن وزارة الصحَّة، في حين إنَّ الأدوية تعود لمذخرٍ أهليٍّ في بغداد".

وأوضحت أنَّه "بالانتقال إلى إحدى المدارس الإعداديَّة في المقداديَّة تمَّ ضبط سجلي الحضور والانصراف للعام الدراسي (2022- 2023)؛ لعدم انتظام المحاضرين البالغ عددهم (48) بالدوام الرسميّ منذ العام 2019 ولغاية العام الحالي، وفي ديوان المحافظة - قسم الأملاك تمَّ ضبط أصل عقدٍ مُبرمٍ بين المُحافظة وأحد المُستأجرين لقطعة أرضٍ، على خلفيَّة قيام المستأجر بوضع مُشيداتٍ على الأرض التي تمَّ التعاقد لإنشاء مشتلٍ لبيع الأشجار ونباتات الزينة عليها، خلافاً للعقد".

وتابـعـت الدائـرة أنَّه "تمَّ تنـفـيذ عمليَّتي ضـبطٍ مُنفصلتين في المـصـرف الـزراعيّ في المقداديَّة، أسفرتا عن ضبط أصل معاملتي قرضٍ؛ لشراء آلياتٍ زراعيَّةٍ وحفر بئرٍ ارتوازي، مُؤكّدة أنَّه تمَّ تنظيم إحدى المُعاملات دون علم المقترض، وعدم تنظيم كفالةٍ ضامنةٍ أو سند تعهُّدٍ، وتمَّ منح القرض بناءً على كمبيالةٍ مُصوَّرةٍ، فيما تمَّ صرف القرض الثاني دون علم الكفيل أو موافقته".

