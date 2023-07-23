انت الان تتابع خبر كمارك الكويت تمزق كرة قدم تحمل توقيع مارادونا الشخصي! والان مع التفاصيل
ونشر الحساب المذكور صورة للكرة التي كلفت صاحبها مبلغ 700 يورو من أجل شحنها إلى دولة الكويت، وقد ظهر فيها تعليق للشخص الذي كتب: "من أين لي أن آتي بمارادونا ليوقّع لي".
وذكرت حسابات رسمية مرخصة من قبل وزارة الإعلام في الكويت أن موظفي الجمارك اشتبهوا في إمكانية أن يكون داخل الكرة "ممنوعات" فأقدموا على شقها.
وتباينت آراء المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بخصوص تصرف رجال الجمارك فمنهم من دافع عنهم، فيما رأى آخرون أنه كان بإمكانهم التأكد بطريقة أخرى.
وأضاف: "من هذا المنطلق فإن رجل الجمارك في حالة الشك واتخاذ التدابير من أجهزة وغيرها ما زال الشك يراوده يقوم بعمل ما يثبت يقينه بأن البضاعة أو القطعة لا تحمل ممنوعات، علماً بأن رجال الجمارك دائمو الحرص على عدم إتلاف البضائع لكن للظروف ولبعض الحالات أحكام".
وأتم: "لو لا سمح الله وجد بعد التفتيش أي قطعة كانت مادة ممنوعة بها لأشاد به جميع من أبدوا الرأي، شكراً رجال الجمارك على حرصكم".
وفي الوقت نفسه يرى أحد المعلقين أن تفريغ الكرة من الهواء كان كفيلاً بالحفاظ عليها وإبقائها سليمة، حيث كتب: "كانوا قادرين على تفريغ الكرة من الهواء وعن طريق الضغط عليها سيعرفون إذا كان بداخلها شيء"، وأضاف آخر: "من المفترض أن يقاضيهم، هناك ألف طريقة ليتحققوا من ذلك".
ولم تخلُ ردود الفعل من التعليقات الساخرة والضاحكة، فقال أحدهم: "إلى متى سنبقى بعيدين عن التطور، هناك أجهزة تفتيش تكشف ما هو داخل باطن الأرض"، ونشر آخر: "يبدو أن من قام بذلك مشجع لمنتخب إنجلترا أو ألمانيا أو البرازيل".