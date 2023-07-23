جريمة "مروعة" تهز العراق.. الطفل "موسى" مات معذبًا بالكهرباء والسكاكين (صور)

بغداد - ياسين صفوان - وفي تفاصيل الجريمة، فأنه يوم الخميس 20 تموز/يوليو 2023، وجد الطفل "موسى ولاء" ملقى على الأرض في المنزل وقد فارق الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة والده الذي يعمل منتسبًا في أحد الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر امنية للسومرية نيوز، ان "الطفل تعرض للتعذيب العنيف والصعق بالكهرباء والسكاكين والملح على يد زوجة والده، حتى فارق الحياة في منطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في العاصمة بغداد"، لافتة الى ان "اثار تعذيب بدت واضحة على جسد الطفل".