انت الان تتابع خبر "كارتات رصيد".. الاطاحة بمبتز إلكتروني ساوم مواطن في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المتهم ألقي القبض عليه بالجرم المشهود بعد استدراجه من قبل مفارز شعبة الاسكندرية لمكافحة الإجرام بكمين أمني محكم بالتعاون مع المشتكي".

وأشارت الى ان "مفارزنا قامت بتدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت أمام السيد قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٢ من قانون العقوبات".

