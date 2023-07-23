انت الان تتابع خبر أصغر فارسة في كردستان تودع حصانها بدموع شديدة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للطفلة الفارسة لانيا فاخر التي يبلغ عمرها 8 أعوام، وتم تصنيفها كأصغر فارسة في إقليم كردستان، حيث ظهرت الطفلة لانيا وهي حزينة تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها.وتحدثت الفارسة الصغيرة عن قصة حصانها "أهداني والدي هذا الحصان، وكنت أحبه جداً وأعتني به كل يوم وأقدم له الطعام وفي اليوم الأخير، ذهبت لإطعامه لأنه كان مريضاً، ولكن طبيب حصاني كان يمنعني من الاقتراب منه، لكنني كنت أصر على إطعامه".

وأضافت الطفلة الفارسة، كان جميع من حولي يعلم أن حصاني قد مات، لكنهم أخفوا عني خبر وفاته، وعندما شاهدته ميتاً بكيت بحرقة، وشعرت أن العالم ينهار، لقد فقدت أعز أصدقائي، وحتى الآن أذهب بالتفاح والسكر إلى قبره.، فأنا لن أنساه وسأستمر في رياضة ركوب الخيل وسأقتني حصاناً غيره، لكن حبي لجسمه لن يموت".

وفي وقت سابق صرحت أصغر فارسة في إقليم كردستان، أنها تحب حصانها كثيراً من قلبها وهو يشعر بحبها له عندما تقبله، ويسمع كلامها في كل شيء، تطمح الطفلة لانيا فاخر أن ترفع علم بلادها على ظهر الحصان خارج وطنها، كما تتمنى أن تمتلك مكاناً خاصاً تقوم فيه بتعليم شباب وبنات كردستان الفروسية.