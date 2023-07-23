انت الان تتابع خبر "سيعمل على إنتاج البنزين".. مصفى كربلاء سيدخل الخدمة بداية الشهر المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي، "الآن التشغيل تجريبي لمصفى كربلاء ولكنه سيدخل فعلياً الإنتاج في الأول من آب المقبل بحسب العقود المبرمة والطاقة الإنتاجية له".

وأضاف أنَّ "المصفى لا يزال يعاني بعض المشكلات، إذ إنَّ هناك خللاً في وحدة معينة أو خللاً في التيار الكهربائي وغيرها"، مشيراً إلى أنَّ "المعنيين بصدد معالجة هذه الأمور، وستتم إضافة ثلاث وحدات كهربائية ومحطات ومولدات كهرباء كون المصفى حديثاً وأي انقطاع في التيار سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج"، بحسب الصحيفة الرسمية.

