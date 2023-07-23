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"سيعمل على إنتاج البنزين".. مصفى كربلاء سيدخل الخدمة بداية الشهر المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي، "الآن التشغيل تجريبي لمصفى كربلاء ولكنه سيدخل فعلياً الإنتاج في الأول من آب المقبل بحسب العقود المبرمة والطاقة الإنتاجية له".

وأضاف أنَّ "المصفى لا يزال يعاني بعض المشكلات، إذ إنَّ هناك خللاً في وحدة معينة أو خللاً في التيار الكهربائي وغيرها"، مشيراً إلى أنَّ "المعنيين بصدد معالجة هذه الأمور، وستتم إضافة ثلاث وحدات كهربائية ومحطات ومولدات كهرباء كون المصفى حديثاً وأي انقطاع في التيار سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج"، بحسب الصحيفة الرسمية. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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