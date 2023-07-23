انت الان تتابع خبر بوتين يكشف تفاصيل هجومه المضاد: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 26 ألف قتيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين إنه "على الجانب الآخر (الجيش الأوكراني)، كانت الوحدات العسكرية مجهزة بالكامل بمعدات أجنبية".

كذلك أعلن الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد، بسانت بطرسبورغ، أن الهجوم الأوكراني فشل.



بدروه، قال الرئيس البيلاروسي إنه وفقا لبياناته والأرقام التي بلغته، تم تدمير أكثر من 15 دبابة من نوع "ليوبارد" ألمانية الصنع وأكثر من 20 مركبة "برادلي" أمريكية الصنع في معركة واحدة.